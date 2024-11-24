Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что украинские войска применили беспилотник самолетного типа. Таким образом, по словам Богомаза, была пресечена попытка совершения террористической атаки по территории области.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор Брянской области.

Богомаз поблагодарил подразделения сил ПВО за выполненную задачу.

Несколькими часами ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата ВСУ над российскими регионами. 27 из них сбили над территорией Курской области.

Накануне средства ПВО уничтожили один беспилотник Вооруженных сил Украины над территорией Крыма. В Минобороны уточнили, что был сбит дрон самолетного типа.

Ранее на окраине Калуги уничтожили шесть украинских беспилотников.