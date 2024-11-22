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На окраине Калуги уничтожили шесть украинских беспилотников

Губернатор Шапша: силы ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ на окраине Калуги

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MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников на окраине Калуги, а также еще один — в Дзержинском районе Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. По словам чиновника, оперативные группы работают на местах.

В ночь на 22 ноября системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа в Брянской области.

Утром 21 ноября в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Волгоградской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.

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Атаки БПЛА на Россию
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