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В подполье сообщили о взрыве рядом с городом Сумы

Подпольщик Лебедев: в пригороде Сум прогремел взрыв со стороны баз ВСУ

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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В пригороде Сум прогремел взрыв, после чего к месту происшествия направились машины скорой помощи. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Оказалось, что бандеровцы облюбовали себе базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка», «Металлург», недалеко от села Пушкаревка. Всего на трех базах, судя по продуктовым заказам, было около пятисот голов бандеровцев», — сказал подпольщик.

Лебедев добавил, что также удары были зафиксированы в Роменском районе Сумской области. По его словам, там расположен кинологический центр, который ранее принадлежал ракетной военной части. Координатор подполья утверждает, что на территории происходила доукомплектация подразделений ВСУ, принимавших участие в боях в Курской области.

18 ноября Лебедев сообщил, что в подконтрольном украинским властям Запорожье был поражен трансформаторный завод. По его словам, в городе произошло много сильных взрывов по расположенным на правом берегу Днепра предприятиям.

Ранее подполье сообщило об ударе по гостинице с украинскими военными в Одессе.

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