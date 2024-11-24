Военный аналитик заявил, что США предупредили союзников о пуске «Орешника»

США после получения уведомления о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» поделились данной информацией с Великобританией и Францией. Об этом РИА Новости сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Военный аналитик отметил, что между Россией и США действует договоренность, в рамках которой страны должны уведомлять друг друга о пусках межконтинентальных баллистических ракет.

«Но понятно, что Пентагон, очевидно, далее незамедлительно уведомил своих «ядерных партнеров» в лице Великобритании и Франции о предстоящем российском пуске БРСД «Орешник» с целью исключить любые ошибочные интерпретации», — сказал Коротченко.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории РФ. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран страна ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».