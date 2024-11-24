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В зоне СВО испытают новую линейку дронов с мультичастотной системой связи

Линейка дронов «Колибри» пройдет апробацию в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в ближайшее время пройдет апробацию новая линейка дронов «Колибри» с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией беспилотных авиационных систем Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М. А. Карцева Виталий Долгов.

Заведующий отметил, что в линейку вошло две модификации беспилотника. Одна из них предназначена для разведки, корректировки и мониторинга. Другая модель — ударный FPV-дрон, уточнил Долгов.

«Одно из ключевых преимуществ «Колибри» в том, что они могут «прыгать» по частотам и таким образом обходить средства РЭБ противника», — сказал специалист.

Долгов добавил, что дроны уже прошли испытания на устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

В августе Вооруженные силы России начали испытывать в Херсонской области дроны «Сибирь», способные поднять две мины калибра 82 мм. Дальность полета дрона составляет до 10 километров, а с помощью камеры можно наблюдать за противником на расстоянии до 30 километров.

Ранее в России испытали новый бронежилет для саперов.

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Операция на Украине
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