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В России испытали новый бронежилет для саперов

ТАСС: бронежилет для саперов от компании «Ярл» испытали в реальных условиях

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бронежилет и набор сапера, разработанные компанией «Ярл» для специалистов гуманитарного разминирования, выполняющих задачи по очистке местности от взрывчатки на новых территориях РФ, прошли тестирования в реальных условиях. Об этом сообщил исполнительный директор компании Роман Дудко, передает ТАСС.

«Для нашей компании это был интересный вызов - создать бронежилет и набор сапера именно для специалистов гуманитарного разминирования. Благодаря активному взаимодействию с компанией «Комплит техник» и ее саперами, выполнявшими задачи по разминированию, нам удалось учесть все пожелания, специфику крепления инвентаря и даже анатомические особенности при создании этого бронежилета», — заявил он.

По словам Дудко, при изготовлении бронежилетов использовались сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и пара-арамидное волокно. Он добавил, что при изготовлении были учтены особенности деятельности специалистов.

Помимо этого, в компании усовершенствовали набор сапера. В него добавили необходимые для работы маркеры и инструменты из немагнитных материалов.

До этого сообщалось, что концерн «Калашников» начал поставки в Вооруженные силы России новой модели комплекта боевого снаряжения «Стрелок». До конца 2023 года российская армия получит до 25 тысяч комплектов такого снаряжения.

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