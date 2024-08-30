Российские военные начали испытывать дрон, способный поднять две мины

Вооруженные силы (ВС) России начали испытывать в Херсонской области дроны «Сибирь», способные поднять две мины калибра 82 мм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора БПЛА с позывным «Тенор».

Беспилотник был разработан в России. Дальность его полета составляет до 10 километров, а с помощью камеры можно наблюдать за противником на расстоянии до 30 километров.

Тенор отметил, что «Сибирь» уже применяли в зоне боевых действий. По его словам, с помощью дрона российские войска уничтожили склад с боеприпасами на правом берегу Днепра.

До этого российские штурмовые подразделения успешно испытали в зоне спецоперации комплекс «Чистюля» для защиты от беспилотников. Тактико-технические характеристики разработки на поле боя подтвердились, благодаря ему существенно снижена угроза от БПЛА противника.

В июне российские военные испытали дистанционное управление российским FPV-танком, который построили на базе захваченного в качестве трофея танка Т-72АМТ Вооруженных сил Украины. Систему, которая позволяет управлять машиной, создала группа энтузиастов из личного интереса.

Ранее в США признали успехи России в зоне СВО на Украине.