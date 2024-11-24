В США заявили об ограниченных возможностях помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена ограничена в возможности наращивания объемов поставок вооружений Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Существуют ограничения на способность Байдена увеличивать поставки оружия на Украину, поскольку большая часть оставшихся денег может быть использована только для оружия, уже имеющегося в запасах Пентагона», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что американские власти не могут направить Киеву большое количество оружия и боеприпасов, так как это снизит обороноспособность войск США.

Bloomberg считает, что Байден и его администрация пытаются оказать максимальную поддержку Киеву и оказать давление на Москву за оставшиеся менее чем два месяца до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет Bloomberg, Байден планирует максимально укрепить Украину до прихода к власти Трампа. Агентство отмечает, что стратегия Байдена призвана помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому и показать, что у Киева есть потенциал для ответа России, в случае, если боевые действия продолжатся.

Ранее стало известно, что Белый дом планирует сохранить «наследие Байдена».