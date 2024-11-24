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Bloomberg раскрыл план Байдена по Украине до прихода Трампа

Bloomberg: Байден хочет максимально укрепить Украину до прихода к власти Трампа

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Leah Millis/Reuters

Действующий президент США Джо Байден планирует максимально укрепить Украину до прихода к власти избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Среди последних шагов Байдена следует отметить разрешение Киеву поражать военные цели в глубине России, что было немедленно расценено Москвой и лагерем Трампа как ненужная эскалация», — заявил источник агентства.

Агентство отмечает, что стратегия Байдена призвана помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому и показать, что у Киева есть потенциал для ответа России, если боевые действия продолжатся.

Как пишет Bloomberg, это не означает, что шаги Байдена «будут совершенно неприятны» Трампу, который мог бы использовать более сильную Украину в качестве «разменной монеты» для достижения урегулирования конфликта, которое он мог бы представить как победу.

15 ноября Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Избранный президент США неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее стало известно, что Белый дом планирует сохранить «наследие Байдена».

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