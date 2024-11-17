Армия России нанесла удары по важным объектам на Украине

С самого утра 17 ноября российские войска начали наносить массированные удары по критически важным объектам на территории всех регионов Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (ВР).

В частности, поступали сообщения о взрывах в Павлограде, Краматорске, Кривом Роге, Запорожье, Киеве и других регионах. По словам корреспондентов, удары наносятся по объектам критической инфраструктуры. «Укрэнерго» начало экстренно отключать электричество.

В воздухе зафиксировано много ракет. По словам журналистов «Царьграда», это самая жесткая атака за всю историю специальной военной операции.

В красную зону на карте тревог попали Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные ВСУ части Запорожской области.

По данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве в 04:05 мск. В ночь на воскресенье сигнал тревоги начал распространяться по областям через 40 минут после полуночи.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.