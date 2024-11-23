Медведев заявил, что Россия самостоятельно производит оружие

Россия, находясь в состоянии гибридной войны с Североатлантическим альянсом, абсолютное большинство вооружений производит сама, сотрудничая с рядом стран. Об этом заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

Отвечая на вопрос, получает ли Россия поддержку в виде военной техники от других государств, например, от Китайской Народной Республики, Корейской Народной Демократической Республики или Ирана, Медведев указал на сотрудничество РФ с другими странами.

«В таких условиях, которые сложились сегодня, когда России противостоит весь блок НАТО, <...> абсолютное большинство видов военной техники, вооружений производится в нашей стране. При этом мы, конечно, сотрудничаем с рядом государств», — заявил замглавы Совбеза РФ.

При этом в октябре официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявляла, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Иранские власти также отрицают, что оказывают РФ военную помощь.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ответ на эти обвинения заявил, что Тегеран не поставлял России баллистических ракет, Соединенные Штаты и их союзники полагаются на неверную информацию.

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