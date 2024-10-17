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В НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине

Рютте заявил, что у НАТО нет доказательств присутствия военных КНДР на Украине

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Global Look Press

Североатлантический блок не имеет никаких подтверждений, что солдаты КНДР задействованы в какой бы то ни было мере на Украине. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на брифинге по итогам первого дня встречи министров обороны НАТО, передает ТАСС.

«У НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине», — сказал он.

При этом, Рютте не исключил, что КНДР оказывает военное содействие российской армии, «поставляя оружие и технологии». Он уточнил, что главы военных ведомств обсуждали предполагаемую роль Северной Кореи, Китая и Ирана в конфликте.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время презентации своего так называемого плана победы в Верховной раде заявил, что Киев воюет сразу с тремя странами – Россией, Ираном и КНДР.

14 октября Владимир Зеленский обратил внимание на фактическое включение Северной Кореи в российско-украинский конфликт. Заявление последовало по итогам заседания Ставки главнокомандующего Украины.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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