Российские войска ускоряют свое наступление, в связи с чем ситуация на украинском фронте становится все тяжелее. Об этом пишет французская газета Le Parisien.

«Для войск [президента Украины] Владимира Зеленского на местах складывается действительно сложная ситуация. Российская армия продолжает наступать на востоке страны, с каждым днем захватывая или окружая все новые населенные пункты», — говорится в материале.

Издание отмечает, что ВС РФ приблизились к городу Покровску, который важен для обеспечения логистики украинской армии на этом направлении.

23 ноября бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что мощные прорывы украинского фронта пока невозможны, но в 2027 году российские войска смогут совершать такие атаки, поскольку накопят достаточное количество ресурсов.

Ранее полковник СБУ заявил, что ВСУ у Курахово в ближайшие дни попадут в окружение, если не отступят.