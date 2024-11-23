Залужный считает, что «глубокие прорывы» фронта возможны в 2027 году

Мощные прорывы украинского фронта пока невозможны, но в 2027 году российские войска смогут совершать такие атаки, поскольку накопят достаточное количество ресурсов. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный в интервью «Украинской правде».

В данный момент нет глубоких прорывов российскими войсками, происходит постепенное выдавливание ВСУ с позиций, но это происходит с большим трудом, отметил Залужный.

По его словам, продвижение на глубину 150-200 км, как заложено в советских нормативах, стало невозможно, когда на поле боя начали массово появляться роботы, которые не дают перемещаться по нему солдатам.

В связи с этим «появился ступор» у сторон конфликта. Тенденция сохраняется, поэтому ВС РФ за неделю не смогут продавить 150-200 км, считает Залужный.

«По моей теории, когда завершится этот технически-эволюционный процесс, и впоследствии произойдет накопление технологических материалов, возможность для продавливания восстановится. По моим подсчетам, это может случиться где-то после 2027 года», — сказал бывший главком ВСУ, подчеркнув, что это может произойти и позже в виду экономической и демографической ситуации.

До этого стало известно, что Германия разработала план, посвященный действиям в случае военного конфликта с Россией. Документ на тысячу страниц, большая часть которого засекречена, включает меры по защите стратегически важных объектов, а также инструкции по логистике переброски войск НАТО на восточный фланг альянса.

Ранее Залужный заявил, что третья мировая война уже началась.