Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Залужный считает, что «глубокие прорывы» фронта возможны в 2027 году

Экс-главком ВСУ Залужный допустил прорыв фронта войсками РФ в 2027 году

close
Global Look Press

Мощные прорывы украинского фронта пока невозможны, но в 2027 году российские войска смогут совершать такие атаки, поскольку накопят достаточное количество ресурсов. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный в интервью «Украинской правде».

В данный момент нет глубоких прорывов российскими войсками, происходит постепенное выдавливание ВСУ с позиций, но это происходит с большим трудом, отметил Залужный.

По его словам, продвижение на глубину 150-200 км, как заложено в советских нормативах, стало невозможно, когда на поле боя начали массово появляться роботы, которые не дают перемещаться по нему солдатам.

В связи с этим «появился ступор» у сторон конфликта. Тенденция сохраняется, поэтому ВС РФ за неделю не смогут продавить 150-200 км, считает Залужный.

«По моей теории, когда завершится этот технически-эволюционный процесс, и впоследствии произойдет накопление технологических материалов, возможность для продавливания восстановится. По моим подсчетам, это может случиться где-то после 2027 года», — сказал бывший главком ВСУ, подчеркнув, что это может произойти и позже в виду экономической и демографической ситуации.

До этого стало известно, что Германия разработала план, посвященный действиям в случае военного конфликта с Россией. Документ на тысячу страниц, большая часть которого засекречена, включает меры по защите стратегически важных объектов, а также инструкции по логистике переброски войск НАТО на восточный фланг альянса.

Ранее Залужный заявил, что третья мировая война уже началась.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами