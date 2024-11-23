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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении

МО РФ: потери ВСУ на Курском направлении составили 360 человек

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 360 военнослужащих.

Также были уничтожены две боевые машины пехоты — Marder и CV-90, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным российского оборонного ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 35050 военнослужащих, 215 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров и другую технику.

Также сообщалось, что бойцы подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России захватили бронеавтомобиль «Мастиф» при попытке прорыва Вооруженных сил Украины в Курской области. В оборонном ведомстве добавили, что после неудачной попытки прорыва украинские военнослужащие попытались обойти российских десантников. Однако подразделения ВСУ не смогли выполнить задачу, в результате чего были уничтожены, отметили в Минобороны.

Ранее ВС РФ эвакуировали боевые машины пехоты Bradley и Kipri ВСУ из Курской области для ремонта и дальнейшего использования.

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