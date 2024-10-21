Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ повредили тепловой узел города — спутника ЗАЭС

Мэр Энергодара Сеновоз сообщил о повреждении газопровода из-за атак ВСУ

close
РИА Новости

ВСУ повредили тепловой узел города-спутника ЗАЭС (Запорожской АЭС) Энергодара. Об этом сообщил мэр Энергодара Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки ударного БПЛА повреждения получил газопровод. Авария усложняет начало отопительного сезона в городе», — рассказал чиновник.

Целью атак Сеновоз назвал создание невыносимых условий для жителей города. По словам чиновника, в городе запустят системы отопления уже на текущей неделе.

«Подключение будет происходить поэтапно. В первую очередь к теплоснабжению подключат объекты здравоохранения, дошкольные и образовательные учреждения. Многоквартирные дома планируется подключить до конца месяца», — рассказал мэр города.

18 октября украинские дроны нанесли удары по инфраструктуре Энергодара. Один из ударов пришелся по жилому дому, расположенному на проспекте Строителей. В тот же день город остался без электричества.

16 октября директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что обстрелы Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины ведутся почти на ежедневной основе.

Ранее ВСУ в два раза увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами