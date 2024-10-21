ВСУ повредили тепловой узел города-спутника ЗАЭС (Запорожской АЭС) Энергодара. Об этом сообщил мэр Энергодара Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки ударного БПЛА повреждения получил газопровод. Авария усложняет начало отопительного сезона в городе», — рассказал чиновник.

Целью атак Сеновоз назвал создание невыносимых условий для жителей города. По словам чиновника, в городе запустят системы отопления уже на текущей неделе.

«Подключение будет происходить поэтапно. В первую очередь к теплоснабжению подключат объекты здравоохранения, дошкольные и образовательные учреждения. Многоквартирные дома планируется подключить до конца месяца», — рассказал мэр города.

18 октября украинские дроны нанесли удары по инфраструктуре Энергодара. Один из ударов пришелся по жилому дому, расположенному на проспекте Строителей. В тот же день город остался без электричества.

16 октября директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что обстрелы Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины ведутся почти на ежедневной основе.

Ранее ВСУ в два раза увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области.