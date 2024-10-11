Рынок в Новой Каховке подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли рынок в городе Новая Каховка, расположенном в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации населенного пункта.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») нанесли удар по рынку в Новой Каховке. Удар пришелся по магазину», — говорится в заявлении.

По данным властей, в результате атаки в магазине начался пожар. Тем не менее никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

8 октября в администрации Скадовского муниципального округа Херсонской области рассказали, что село Красное подверглось обстрелу со стороны украинских солдат. Один из выпущенных ВСУ снарядов попал в частный жилой дом.

Во время атаки ранения получили двое детей. Как рассказали власти, врачи оперативно оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

28 сентября бойцы ВСУ обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что из-за действий украинских войск пострадали двое мирных жителей — 38-летний и 71-летний мужчины.

Ранее украинскую сторону обвинили в попытке устранить главного врача Алешкинской районной больницы в Херсонской области.