Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рынок в Новой Каховке подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Администрация Новой Каховки: украинские бойцы нанесли удар по городскому рынку

close
Телеграм-канал «Новокаховская ПРАВДА»

Украинские военные обстреляли рынок в городе Новая Каховка, расположенном в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации населенного пункта.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») нанесли удар по рынку в Новой Каховке. Удар пришелся по магазину», — говорится в заявлении.

По данным властей, в результате атаки в магазине начался пожар. Тем не менее никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

8 октября в администрации Скадовского муниципального округа Херсонской области рассказали, что село Красное подверглось обстрелу со стороны украинских солдат. Один из выпущенных ВСУ снарядов попал в частный жилой дом.

Во время атаки ранения получили двое детей. Как рассказали власти, врачи оперативно оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

28 сентября бойцы ВСУ обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что из-за действий украинских войск пострадали двое мирных жителей — 38-летний и 71-летний мужчины.

Ранее украинскую сторону обвинили в попытке устранить главного врача Алешкинской районной больницы в Херсонской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами