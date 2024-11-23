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Сапер ВС РФ спас штурмовика из заминированного леса и лишился пятки

Сапер Кучеров на СВО спас штурмовика из заминированного леса и лишился пятки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский сапер Евгений Кучеров спас раненого штурмовика в зоне спецоперации и лишился части ноги. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По данным канала, военные находились в заминированном лесу. Сослуживцы Кучерова провели на территории безопасную дорогу, по которой он эвакуировал раненого бойца.

«У него (штурмовика — прим. ред.) были повреждения «кассеткой» — ноги, спина, ягодицы. То есть он передвигается, но плохо — осколки мешают», — рассказал сапер.

По его словам, он нес на себе солдата по дороге, которая была предназначена для одного человека. В ходе эвакуации ему пришлось сделать один шаг вправо от тропы, чтобы не потерять равновесие. В этот момент Кучеров наступил на мину, от взрыва которой ему оторвало пятку. Он добавил, что штурмовика спасли и его жизни ничего не угрожало.

До этого снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ с позывным «Болт» спас сослуживцев, метко сбив украинский беспилотник прототипа «Баба-яга» из винтовки. За это его наградили медалью «За отвагу».

Ранее в МИД РФ рассказали о преступлениях ВСУ против детей.

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