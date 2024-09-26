В МИД РФ рассказали о преступлениях ВСУ против детей

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретился со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамбой и рассказал ей о преступлениях солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) против детей. Обращение Вершинина опубликовано на сайте российского МИД.

Вершинин обратил внимание, что РФ во время проведения спецоперации максимально придерживается соблюдения норм международного гуманитарного права.

«Одновременно внимание Вирджинии Гамбы было привлечено к злодеяниям ВСУ, повлекшим многочисленные факты убийств и калечения несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

19 сентября житель города Суджа в Курской области рассказал, что во время эвакуации из населенного пункта по нему с женой и детьми начал стрелять один из вторгшихся в регион украинских солдат.

Незадолго до этого российский боец с позывным Кадет также сообщал, что солдаты ВСУ расстреляли трех детей в Курской области.

Ранее житель Суджи спас пятерых детей из обстреливаемого ВСУ города.