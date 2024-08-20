Бурятский десантник спас сослуживцев в Курской области

Российский десантник из Бурятии Бато С. вывел срочников из окружения в Курской области. Видео публикует Telegram-канал Mash.

На видеозаписи, сделанной штурмовиком с позывным «Святоша», можно увидеть, как боец проводит группу молодых бойцов через лесную чащу.

Отмечается, что Бато состоит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. С ранних лет он увлекался охотой на своей родине, поэтому лес кажется ему вторым домом, где он спокойно ориентируется без помощи карт и навигаторов.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что срочники должны нести службу в зоне военной операции на Украине, а также в Курской области, которую атаковали ВСУ.

До этого снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России с позывным «Болт» спас сослуживцев, метко сбив украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) прототипа «Баба-яга» из винтовки. За это его приставили к награде медалью «За отвагу».

Ранее мать российского солдата-срочника заявила, что узнала сына на видео с пленными.