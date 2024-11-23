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Подразделения группировки «Запад» улучшили положение в зоне СВО

Минобороны России: группировка войск «Запад» уничтожила до 410 военных ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и поразили личный состав и технику 14-й, 60-й, 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 115-й бригады территориальной обороны украинских войск и 27-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Кучеровка, Новоосиново, Сеньково Харьковской области и Ивановка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения также отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.

В Минобороны также заявили, что потери противника составили до 410 военных, два бронетранспортера, пять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходная артиллерийская установка «Нона», 105-мм гаубица «Melara» Mod 56 производства Италии и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

«Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов», — добавили в министерстве.

23 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка, где располагается крупный командный и логистический пункт Вооруженных сил Украины.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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