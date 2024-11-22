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Жительница Курской области ушла через минные поля, спасаясь от ВСУ

RT: пенсионерка из Курской области прошла через минные поля, спасаясь от ВСУ

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Bernat Armangue/AP

Жительница села Погребки в Курской области, 64-летняя Зоя Белевцева, спасаясь от Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошла километры минных полей. Об этом пишет RT.

Женщина рассказала, что ей удалось эвакуироваться только спустя три месяца с момента вторжения украинской армии в Курскую область. В огород Белевцевой был пригнан танк ВСУ.

«У них и зенитки были прямо на наших участках. ВСУ это делали специально: знали, что наша авиация так не будет бить по ним из-за оставшихся в Погребках мирных жителей», — сказала она.

Действительно, похожая ситуация сложилась 12 ноября. Российские военные отменили удар по БМП ВСУ в Курской области из-за жителей рядом с ней.

Украинское вторжение обернулось личной трагедией для Белевцевой. В результате атаки вражеского дрона ее муж получил серьезные ранения. Спасти его не удалось.

Зоя спасалась из поселка самостоятельно. Вместе с соседкой она прошла порядка 8 километров через минные поля и болота. Сейчас жизни женщин ничего не угрожает.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль мирного жителя в Курской области.

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