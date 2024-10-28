Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Курской области и убил двух мирных жителей

Утром на территории Льговского района Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя и сбросил два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, в машине были двое молодых людей. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Незадолго до этого в Белгороде беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал, однако на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад.

Оперативные службы прибыли на место ЧП. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ расстреляли мирных жителей, бежавших из Часова Яра.