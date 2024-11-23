На восточной окраине поселка Великая Новоселка на юге Донецкой народной республики (ДНР) начались бои. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«На восточной окраине Великой Новоселки начались бои», — сказали в силовых структурах.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали в населенном пункте мощный укрепрайон с разветвленной сетью окопов.

22 ноября министерство обороны России отчиталось о пяти взятых под контроль населенных пунктах в зоне СВО за неделю.

По информации ведомства, подразделения «Южной» группировки войск в ДНР взяли под контроль населенный пункт Дальнее. В этом же регионе подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны противника и взяли населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка.

В тот же день сообщалось, что российские военные на направлении Великой Новоселки в Донецкой народной республике продвинулись на несколько километров на двух участках к северо-востоку и юго-востоку от этого населенного пункта. Незадолго до этого российские военные отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив порядка 18 квадратных километров.

Ранее российские военные инженеры разминировали путь из Донецка в Селидово.