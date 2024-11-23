В ДНР российские военные взяли в плен 12 солдат ВСУ

Российские войска взяли в плен 12 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По данным корреспондента, украинских солдат схватили в районе крупнейшего на юге ДНР укрепрайона ВСУ — поселка Великая Новоселка.

Сейчас пленные находятся в безопасности, заключило агентство.

Накануне в Минобороны РФ отчитались, что в российский плен с 18 по 22 ноября сдались более 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, за прошедшую неделю украинская армия потеряла порядка 530 военнослужащих в ходе боевых действий.

Кроме того, российские военные уничтожили 37 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, а также 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами.

20 ноября украинский пленный военнослужащий Александр Рафалюк рассказал, что некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины, которых задействуют в обучении мобилизованных граждан, имеют психические расстройства. По его словам, среди военных, которые обучали новобранцев, были даже такие, которым запрещалось брать в руки оружие.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, сколько стоит справка об инвалидности на Украине.