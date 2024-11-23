Военнослужащий рассказал о подземных укрытиях российских войск в Запорожской области

Подземные укрытия в Запорожской области позволяют военнослужащим российских подразделений отдыхать вне зоны боевых действий. Об этом ТАСС рассказал командир отделения взвода обеспечения с позывным «Адыгеец».

Он признался, что сначала «был какой-то дискомфорт, непонимание чего, как», а потом со временем происходит привыкание, начинаешь чувствовать себя, «как дома».

По словам военного, места для восстановления боеспособности подразделений находятся глубоко под землей. В полевых условиях при постоянных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) это стандартная техника безопасности. Подземные лабиринты могут занимать площадь в несколько гектаров.

«Адыгеец» отметил, что американские HIMARS могут пробить метровый слой бетона, из-за чего «окапываться приходится глубоко».

В ноябре МЧС запустило массовое производство укрытий в виде контейнеров, где можно будет переждать даже ядерный удар. Внутри есть туалеты и «кровати», а перевозить эти укрытия можно автотранспортом. Разработчик утверждает, что срок его эксплуатации — более 50 лет. Корреспондент «Газеты.Ru» попробовала приобрести себе такое убежище.

Ранее стало известно, что в Ленобласти подвалы переоборудуют под бомбоубежища.