Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военнослужащий рассказал о подземных укрытиях российских войск в Запорожской области

ТАСС: подземные укрытия в Запорожской области позволяют военным отдыхать

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Подземные укрытия в Запорожской области позволяют военнослужащим российских подразделений отдыхать вне зоны боевых действий. Об этом ТАСС рассказал командир отделения взвода обеспечения с позывным «Адыгеец».

Он признался, что сначала «был какой-то дискомфорт, непонимание чего, как», а потом со временем происходит привыкание, начинаешь чувствовать себя, «как дома».

По словам военного, места для восстановления боеспособности подразделений находятся глубоко под землей. В полевых условиях при постоянных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) это стандартная техника безопасности. Подземные лабиринты могут занимать площадь в несколько гектаров.

«Адыгеец» отметил, что американские HIMARS могут пробить метровый слой бетона, из-за чего «окапываться приходится глубоко».

В ноябре МЧС запустило массовое производство укрытий в виде контейнеров, где можно будет переждать даже ядерный удар. Внутри есть туалеты и «кровати», а перевозить эти укрытия можно автотранспортом. Разработчик утверждает, что срок его эксплуатации — более 50 лет. Корреспондент «Газеты.Ru» попробовала приобрести себе такое убежище.

Ранее стало известно, что в Ленобласти подвалы переоборудуют под бомбоубежища.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами