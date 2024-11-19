Спастись от ядерной войны за 38 млн: в России запустили массовое производство бункеров В России начали производить мобильные укрытия от ядерного взрыва

МЧС запустило массовое производство укрытий в виде контейнеров, где можно будет переждать даже ядерный удар. Внутри есть туалеты и «кровати», а перевозить эти укрытия можно автотранспортом. Разработчик утверждает, что срок его эксплуатации — более 50 лет. Корреспондент «Газеты.Ru» попробовала приобрести себе такое убежище.

В России впервые начали массово делать «мобильные укрытия», которые могут частично защитить от поражающих факторов ядерного взрыва. О старте серийного производства отчитался производитель — научно-исследовательский институт МЧС (ФГБУ ВНИИ ГОЧС).

Убежище, визуально похожее на обычный транспортный контейнер, назвали «КУБ-М». По уверениям разработчика, такой «куб» способен спасти от «воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва», «проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности». Внутри у его временных обитателей, как минимум, будут туалеты и кровати (схожие с верхними полками в плацкартном вагоне).

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Пресс-служба института МЧС отказалась раскрыть «Газете.Ru» предполагаемую стоимость «куба». Но в интернете подобные укрытия уже предлагают за 38 млн руб. Продавец также торгует широким набором тематических товаров, от готовых укрытий до деталей, из которых, при желании, можно собрать свой бункер: герметические двери, вентиляторы, «противовзрывные устройства» и т.д. (проект собственного убежища можно заказать там же всего за 100 тыс. руб.).

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«В наличии [«кубов» МЧС] нет. Изготовление до 240 рабочих дней в зависимости от вашей потребности (сам производитель подчеркивает, что «изготовление и монтаж» занимают менее трех месяцев — «Газета.Ru»). [Работаем] только с организациями. [По предоплате] 50% аванс и 50% по готовности», — сообщил онлайн-консультант компании корреспонденту «Газеты.Ru».

Для заказа на сайте поставщика надо уточнить, в какой климатической и сейсмической зоне живет клиент (по официальной информации, «КУБ-М» можно поставить даже среди вечной мерзлоты). А также самостоятельно оценить, попадает ли ваш район в область радиоактивного или химического поражения, грозят ли пожары и другие «опасные природные явления». Кроме того, следует оценить сколько человек будут искать спасение в убежище.

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Конкретно «КУБ-М» рассчитан на 54 человека, но это число можно увеличить, соединяя несколько контейнеров, как предусмотрительно указал разработчик. Главный плюс «куба» не вместительность, а мобильность . В отличие от капитальных укрытий, контейнер можно перевозить «даже автомобильным транспортом» с места на место, подключая к имеющимся инженерным сетям. Если таких нет, «куб» автономно продержится двое суток.

» Для его сборки требуется не более трех суток , в то время как для строительства стационарного укрытия — не менее восьми месяцев... Срок эксплуатации «КУБа»... составляет не менее полувека, а количество демонтажей и переустановок измеряется десятками раз», — отмечает производитель.

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Куб каждому желающему

Спасительный «куб» в России разработали еще в 2017 году . Однако до последнего времени производитель не мог преодолеть бюрократические препоны — убежища не разрешали поставлять кому-то, кроме самого МЧС, поскольку на проект были потрачены государственные деньги. Летом 2023 года институт-разработчик подписал «революционное» соглашение с МЧС (как назвал его замначальника института Владимир Мошков), которое позволило передать наработки, в том числе желанное укрытие «всем желающим». Комментируя решение, Мошков заявил, что «куб» уже хотят получить «десятки организаций».

»[Теперь] приобрести его смогут все желающие, в том числе предприятия нефтегазового, добывающего и энергетического комплекса и другие», — прокомментировал Мошков.

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Среди ситуаций, в которых «куб» может пригодиться, перечислены нейтральные «природные бедствия и техногенные происшествия» (хотя ядерная угроза в описании убежища упоминается первой). РИА Новости при этом отмечало, что новые «мобильные» укрытия понадобились «с учетом опыта проведения специальной военной операции» на Украине (ведь «куб» защищает не только от ядерного удара, но и «фугасного и осколочного действия обычных средств поражения»).

Бетон от осколков

Весной 2024-го вопрос мобильных укрытий вышел на государственный уровень. Правительство предложило добавить конструкции «блок-модульного типа» в официальный перечень объектов гражданской обороны. Последние по нормативам должны защищать, в том числе, от ядерного, химического и биологического оружия, пожаров и аварий «на потенциально опасных биологических объектах».

Пока документ не приняли, а в граничащих с Украиной областях, кроме стандартных подвалов многоэтажек, в качестве убежищ применяют свои «мобильные конструкции» — простейшие укрытия из бетонных блоков. В Белгородской области их массово ставят на остановках, в парках, на пешеходных переходах. Несмотря на простоту устройства, сооружений все равно не хватает.

«Мы не можем физически поставить [укрытия] по всему городу, да и в этом необходимости нет, поэтому нужно ставить, там, где есть обстрелы, где есть угроза массовых обстрелов, там, где у нас «горит», — говорилосенью 2024-го губернатор белгородского региона Вячеслав Гладков.

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Местные программисты, как и власти, на этом фоне создают карты и боты, через которые можно уточнить нахождение ближайшего «модульного укрытия».

«Человек — такое существо, которое привыкает ко всему. Люди из других регионов пишут: «Пора валить»... Но мы же живем не в вакууме и зависим от определенных факторов. Пока мы принимаем решение оставаться здесь... Меня родители так научили: нужно помогать людям, если есть возможность», — отмечал разработчик подобного приложения по поиску укрытий Андрей Созыкин.