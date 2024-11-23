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Эксперт отметил заслугу российской контрразведки в создании «Орешника»

Аналитик Коротченко: ФСБ надежно засекретила создание «Орешника», это успех

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U.S. Air Force/Global Look Press

Российская контрразведка надежно обеспечила секретность создания баллистической ракеты «Орешник», это успех Федеральной службы безопасности РФ. Об этом заявил в интервью РИА Новости российский аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, создание нового ракетного комплекса средней дальности стало неожиданностью для стран Запада, несмотря на то, что Россия предупреждала о намерении начать такие разработки после выхода США из договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Коротченко рассказал, что на этапе любой очень важной разработки обеспечивается комплекс контрразведывательных мероприятий по линии ФСБ и территориальных подразделений с целью полностью засекретить ведущиеся работы либо ввести противника в заблуждение относительно хода работ.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, как «Орешник» повлияет на конфликт на Украине.

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