Российские военнослужащие перерезали трассу снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Часов Яр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Трасса, идущая из Славянска в Часов Яр, фактически перерезана. Она была одной из важных дорог, по которой шло снабжение противника», — сказали силовики.

В силовых структурах добавили, что украинские войска продолжают подвоз сил и снабжение группировки ВСУ по дорогам, проходящим в западной части города. Однако, по их данным, Вооруженные силы (ВС) России взяли их под огневой контроль.

Накануне Минобороны России сообщило, что в Часовом Яре экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» и костромские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой. Он был обнаружен разведкой. Координаты передали самоходным орудиям, которые вышли на огневые позиции и поразили цель.

20 ноября военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщил, что ВС России могут взять под контроль Часов Яр за несколько недель. Эксперт уточнил, что подобный исход событий будет возможен, когда российские войска возьмут под контроль Часовоярский огнеупорный комбинат.

Ранее Кадыров рассказал об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита в Часовом Яре.