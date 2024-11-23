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Военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в селе Ямполовка ДНР

Марочко: ВС РФ перемалывают ВСУ в Ямполовке ДНР для дальнейшего продвижения

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинское командование продолжает перебрасывать военных в село Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он утверждает, что в районе населенного пункта уже несколько дней идут «ожесточенные позиционные бои».

«Наше командование сейчас решило перемалывать живую силу и технику противника в Ямполовке, всячески ослабить те подразделения, которые находятся в данном районе», — сказал Марочко.

Он добавил, что после этого начнется продвижение ВС РФ и взятие села под контроль.

Марочко также говорил о том, что российские войска якобы контролируют 30% территории города Часов Яр в ДНР. По его данным, они успешно закрепились в наиболее укрепленной, промышленной зоне города. Военный эксперт уточнил, что 60% под контролем вооруженных формирований Украины, 30% контролируют наши подразделения и 10% так называемой серой зоны, которая переходит из рук в руки.

Ранее Марочко назвал самую горячую точку на карте боевых действий на Украине.

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