Путин описал ситуацию на фронте в районе Часова Яра

Российские военнослужащие продвинулись на 1,5 км в городе Часов Яр, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин, сославшись на президента РФ Владимира Путина.

Глава государства рассказал корреспонденту о последних докладах о ситуации на поле боя, которые он получил от министерства обороны РФ. В отчетах говорилось, что российским бойцам удалось выйти на берег канала Северский Донец — Донбасс на участке фронта в 16 км.

«Наши войска <...> перешли на другой берег канала, форсировав его, и в настоящий момент продвигаются на запад. Сейчас 98-я воздушно-десантная дивизия [Вооруженных сил РФ] ведет бои за освобождение Часова Яра. По самому населенному пункту мы продвинулись на глубину 1,5 км», — добавил Зарубин.

22 октября военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что солдаты Вооруженных сил РФ продолжают постепенно окружать Часов Яр. По словам эксперта, рано или поздно это должно привести к ухудшению логистических возможностей находящихся в населенном пункте украинских бойцов. В связи с этим он пришел к выводу, что российские военнослужащие могут взять город под свой контроль в течение нескольких месяцев.

Ранее в районе Часова Яра заметили иностранных наемников.