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Протестующие против НАТО канадцы начали жечь автомобили и драться с полицией

В Монреале протесты против НАТО перешли в драки с полицией и уличные беспорядки

Протестующие против НАТО канадцы начали жечь автомобили, бить витрины магазинов и драться с полицией в Монреале. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на кадры с места событий.

В Монреале проходит 70-я сессия Парламентской ассамблеи НАТО, она началась в пятницу, 22 ноября, и продлится до понедельника, 25 ноября.

На акции протеста вышли радикальные сторонники левых партий, а также сторонники ХАМАС — один из крупнейших городов Канады захлестнула волна насилия. Протестующие практически с начала акций перешли к организации беспорядков на улицах — радикалы бьют витрины магазинов, поджигают автомобили как местных жителей, так и полиции, которая также пытается силой подавить беспорядки.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытался на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии надавить на союзников в вопросе необходимости принять Украину в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Ранее генсек НАТО обвинил РФ в нарушениях воздушного пространства альянса.

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