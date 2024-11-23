Египетский генерал оценил вред для Украины от поставок западных дальнобойных ракет

Отставной генерал-майор ВВС генштаба Египта и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби высказал РИА Новости мнение о том, что поставки Киеву дальнобойных ракет сильнее повредят Украине и Европе.

Генерал отметил эффективность российских средств противовоздушной обороны против ракет Запада.

«Россия имеет полное право отражать ракеты, которые запускаются по ее территории, и эти ракеты были, по факту, отражены», — сказал аль-Халаби.

Он добавил, что у Украины и ЕС нет систем и особых средств противовоздушной обороны для отражения гиперзвуковых ракет, которыми располагает РФ.

«Поэтому суммарно потери Украины и Европы от последствий поставок дальнобойных ракет западного производства ВСУ будут значительно больше, чем потери России», — считает военный.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал важную особенность «Орешника».