Авиация Израиля ударила по жилому зданию в центре Бейрута

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по жилому зданию в центральном районе Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

«Налет сил израильской оккупации на жилое здание в районе Баста в столичном городе Бейрут», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее телеканал Al Manar сообщил, что ВВС Израиля нанесли удар по нескольким районам южного пригорода Бейрута. По данным канала, израильские войска поразили районы Шиях, Гхбейри и Харейт-Хрейк.

20 ноября генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что организация будет наносить удары по центру Тель-Авива в ответ на израильские бомбардировки Бейрута.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее миротворцы ООН попали под обстрел в Ливане.