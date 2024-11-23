Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по нескольким районам южного пригорода Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

«Налет вражеской израильской авиации на район Шиях в южном пригороде Бейрута... Авиаудары сионистов по (районам — «Газета.Ru») Гхбейри и Харейт-Хрейк в южном пригороде Бейрута», — говорится в сообщении.

17 ноября израильская авиация нанесла ракетный удар по офису исламистской организации «Аль-Джамаа аль-Исламия» («Исламская группа»), расположенному в западной части Бейрута. В район происшествия направили кареты скорой помощи.

20 ноября генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что организация будет наносить удары по центру Тель-Авива в ответ на израильские бомбардировки Бейрута.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Reuters сообщил о готовности Ливана и «Хезболлы» прекратить огонь.