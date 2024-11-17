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Миротворцы ООН попали под обстрел в Ливане

Миротворцев ООН в Ливане обстреляли при патрулировании

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Wikimedia Commons

Группу миротворцев ООН в Ливане (UNIFIL) обстреляли при патрулировании в деревне Бедиас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Временных сил ООН на юге Ливана.

«Вчера в полдень патруль UNIFIL из французских и финских миротворцев во время патрулирования в деревне Бедиас столкнулся с отказом в свободе передвижения со стороны группы лиц, по крайней мере один из которых был вооружен», — сообщили в UNIFIL.

В пресс-службе миротворческого подразделения заявили, что около сорока выстрелов по патрулю выпустили, вероятно, бойцы «негосударственных формирований». Под этим словосочетанием обычно понимаются «Хезболла» или другие группировки на юге Ливана.

До этого ВВС Израиля ударили по позиции армии Ливана на окраине поселения Мари на юге страны.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Ранее Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте.

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