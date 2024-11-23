За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне ответственности группировки российских войск «Восток» до 160 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«В течение суток противник потерял до 160 военнослужащих, танк Т-64, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину MaxxPro, самоходную артиллерийскую установку Caesar, гаубицу М198, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и восемь автомобилей», — сказал военный.

Чехов также добавил, что за прошедшие сутки российские войска отразили контратаку штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что продвижение российских войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине значительно ускорилось. По его словам, вся кампания 2025 года ВСУ была фактически сорвана.

Ранее в Минобороны сравнили оружие России и НАТО, применяемое в зоне СВО.