Власти Украины потенциально еще могут мобилизовать 3,7 млн мужчин. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные комитета Верховной рады по вопросам экономического развития.

Согласно данным рады, в настоящее время среди граждан Украины числится 11,1 мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Из них 1,2 млн человек уже проходят службу в украинской армии. Еще 2,9 млн украинцев живут на подконтрольных России территориях.

Также, по информации парламента, сейчас за пределами страны проживает 1,3 млн мужчин. 1,5 млн человек были признаны непригодными для военной службы, а 600 тыс. получили бронь от мобилизации.

Из оставшихся 3,7 млн мужчин 2,8 млн — самозанятые и зарегистрированные налогоплательщики. Еще 900 тыс. граждан Украины не были включены в государственные реестры.

20 ноября агентство Bloomberg сообщило, что доля принудительно мобилизованных солдат в украинскую армию составляет 75%. По данным журналистов, множество мужчин на Украине пострадали или были задержаны при попытках пересечь границу.

Ранее в Раде рассказали, как Зеленский превратил солдат ВСУ в рабов.