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Просивший Путина о гражданстве экс-офицер США Беннет внезапно умер

Симоньян сообщила о смерти экс-офицера США Беннета, просившего гражданство РФ

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Телеканал Russia Today

Бывший офицер Вооруженных сил США Скотт Беннетт внезапно умер, по официальным сообщениям — от рака. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

«Скотт — автор наших докфильмов и один из лучших военных экспертов. Он регулярно появлялся в эфире RT и Sputnik. Отставной офицер военной разведки Пентагона, он ездил на Донбасс, показывал, что там происходит на самом деле», — пишет Симоньян.

При этом главред RT пишет о том, что Беннет мог быть убит — он заранее предупредил всех своих знакомых о том, что не испытывает склонности к самоубийству и не болеет неизлечимыми заболеваниями. Сделал эти заявления Беннет на фоне того, что подал в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты перешли в стадию прямого конфликта с Россией, разрешив ВСУ бить по ее территории дальнобойными ракетами ATACMS.

Ранее в Британии удивились решению Байдена разрешить Украине бить вглубь РФ.

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