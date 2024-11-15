США заключили контракт для исследований в интересах Пентагона

США заключили контракт с группой компаний на сумму более чем $33,1 млрд на проведение исследований и разработок в интересах министерства обороны, заявили в Пентагоне. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что подрядчиками выступят компании Delta Resources, General Dynamics Information Technology и Modern Technology Solutions. Они получили контракты на исследования и разработки в рамках информационно-аналитического центра Пентагона.

В заявлении минобороны США отмечается, что контракт предусматривает, что компании окажут поддержку в создании проектов в масштабах всего ведомства.

7 ноября в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты заключили контракт на $2,5 млрд с рядом компаний для оказания поддержки командованию космическими системами.

В конце октября сообщалось, что до конца текущего года Военно-воздушные силы Соединенных Штатов планируют подписать контракт с концерном Northrop Grumman на партию стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

Ранее в США задумались о создании цифровых шпионов.