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На Украине разрабатывают новый контракт с ВСУ для молодежи

NV: на Украине разрабатывают новый тип контракта с ВСУ для молодежи с 18 лет

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские власти разрабатывают новый контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) для молодежи с 18 лет. Об этом сообщает украинское издание NV.

Отмечается, что новый контракт для 18-летних предполагает добровольное поступление на службу. Также предусмотрен ограниченный срок службы и материальное вознаграждение для подписавшего контракт.

До этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев говорил, что Служба безопасности Украины арестовала в Николаеве мужчину за размещенные в соцсетях предупреждения о том, что на въезде в город стоят патрули военкомов.

По словам подпольщика, обвиняемый работает в местной «Электросети». Служба безопасности Украины обвиняет его в сотрудничестве с российской ФСБ и государственной измене. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Также украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Тернополе на западе Украины мужчину насильственно мобилизовали во время прогулки с собакой.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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