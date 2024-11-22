СБУ арестовала жителя Николаева за предупреждение о засаде военкомов

Служба безопасности Украины арестовала в Николаеве мужчину за размещенные в соцсетях предупреждения о том, что на въезде в город стоят патрули военкомов. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Из доказательств предъявляют скриншот, сделанный в чате. Судя по скриншоту, некто «аноним» предупреждает о том, что на въезде в Николаев стоят ТЦК», — заявил Лебедев. ТЦК — территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине.

По словам подпольщика, обвиняемый работает в местной «Электросети». Служба безопасности Украины обвиняет его в сотрудничестве с российской ФСБ и государственной измене. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

20 ноября издание Bloomberg сообщило, что доля принудительно мобилизованных в украинской армии составляет 75%. Утверждается, что множество мужчин на Украине пострадали или были задержаны при попытках пересечь границу. Другие неделями могут не выходить из собственных квартир, чтобы избежать мобилизации.

Ранее сообщалось, что на Украине придумали новый способ бегства от военного призыва.