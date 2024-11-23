В Тернополе украинца насильственно мобилизовали во время прогулки с собакой

В Тернополе на западе Украины мужчину насильственно мобилизовали во время прогулки с собакой. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По их данным, мужчину остановили трое человек. Один из них был в форме и наблюдал за тем, как двое других в гражданской одежде избили хозяина животного и затолкали его в автомобиль ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата). Во это время животное находилось рядом с задержанным, а после того как его увезли, пес остался на улице.

22 ноября украинские СМИ написали, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее украинка сообщила, что военкомы похитили ее мужа и держат его в подвале без еды и воды.