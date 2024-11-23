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В Словакии допустили новые провокации на фоне обострения конфликта на Украине

Глава минобороны Словакии Калиняк заявил об опасениях из-за возможных провокаций

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Global Look Press

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил в интервью изданию Pravda, что опасается возможных провокаций на фоне разрешения США Украине наносить удары вглубь территории России.

«У меня есть серьезные опасения из-за того, что эта эскалация уже так напряжена, что случится какая-то провокация между какой-то военной или другой установкой стран НАТО, что уже не получится воспользоваться ручным тормозом», — сказал глава оборонного ведомства.

Калиняк выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп будет предпринимать попытки урегулировать ситуацию. Министр отметил, что заявления республиканца об окончании конфликта за 24 часа являются «политической гиперболой». Однако, по словам главы ведомства, в течение трех-шести месяцев президентского срока Трампа стоит ожидать продвижения в решении ситуации.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, поскольку благодаря этому Киеву поступает помощь западных стран. Глава словацкого кабмина отметил, что достаточно давно отстаивает свою позицию по данному вопросу.

Ранее премьер Словакии раскритиковал решение США разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ.

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Операция на Украине
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