На Украине разрабатывают для молодежи новый формат контракта с ВСУ

Власти Украины разрабатывают новый формат контракта с Вооруженными силами для граждан, не достигших призывного возраста. Теперь молодежь от 18 лет сможет добровольно вступить на военную службу, сообщает украинское издание NV.

«В Украине создается новый формат контракта с ВСУ для молодежи в возрасте 18−24 лет,» — отмечает издание со ссылкой на источник в высших кругах ВСУ.

Согласно информации собеседника, данный контракт будет заключаться на добровольной основе и подразумевает ограниченный срок службы, а также материальное обеспечение для военнослужащих.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления в парламенте страны опроверг возможное снижение возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). В рамках выступления глава государства подчеркнул, что вместо понижения возраста мобилизации власти предложат подписать контракты с ВСУ с мотивационным пакетом гражданам, которые не достигли 25 лет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине десятки тысяч работников потеряли бронь от мобилизации.