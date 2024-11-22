Стало известно, кто станет новым главой СК Армении

Заместителя генпрокурора Армении Артура Погосяня назначат главой Следственного комитета (СК) Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Заместитель генерального прокурора Артур Погосян будет назначен главой СК», — отметил он.

В минувший вторник, 19 ноября, Пашинян оповестил нескольких чиновников об их увольнении через мессенджер WhatsApp. Подобное оповещение затронуло главу комитета по государственным доходам Рустама Бадасяна. Он получил сообщение во время прогулки, восприняв его как розыгрыш. Однако после разговора с другими коллегами, которые получили аналогичные уведомления, Бадасян понял, что это правда.

До этого Пашинян сообщил, что попросил ряд высокопоставленных чиновников уйти в отставку. По его словам, причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем он «говорил публично».

Ранее министр внутренних дел Армении подал в отставку.