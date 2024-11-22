Путин заявил об испытаниях других систем, подобных «Орешнику»

В России есть несколько систем, подобных гиперзвуковому комплексу «Орешник», которые сейчас проходят испытания, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода», — сказал Путин на совещании с представителями оборонки, руководством Минобороны и разработчиками ракетных систем.

По результатам испытаний это оружие также пойдёт в серию, отметил Путин. Он добавил, что таким образом у России складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков объяснил, почему Россия предупредила США о запуске «Орешника».