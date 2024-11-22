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Российские военные уничтожили несколько беспилотников над Курской и Белгородской областями

МО: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Курской и Белгородской областями

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Inna Varenytsia/REUTERS

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны в своем Telegram-канале.

«С 16:50 до 17:25 (мск) пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Орловской и Белгородской областями.

Утром 21 ноября в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Так, в ночь на 1 сентября текущего года силы ПВО сбили 158 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов.

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