В Минобороны отчитались об уничтожении БПЛА над двумя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Орловской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«22 ноября в период с 11:35 до 12:45 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что беспилотников было два, дежурными средствами ПВО их уничтожили в небе над территориями Орловской и Белгородской областей.

Утром 21 ноября в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Так, в ночь на 1 сентября текущего года силы ПВО сбили 158 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов.