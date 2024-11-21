Два украинских беспилотника сбиты над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 ноября уничтожили два украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над Ростовской и Волгоградской областями.

Также в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев попросил местных жителей сохранять спокойствие, заверив, что силы ПВО наготове.

Накануне сообщалось, что в селе Стригуны Борисовского района Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадала 15-летняя девочка.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.